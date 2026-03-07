Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент игрока «Динамо» Чавеса: Луис на заключительном этапе восстановления

Агент игрока «Динамо» Чавеса: Луис на заключительном этапе восстановления
Комментарии

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, высказался о состоянии своего клиента, восстанавливающегося после тяжёлой травмы. В июне прошлого года мексиканцу диагностировали разрыв крестообразной связки.

«Луис на заключительном этапе восстановления. В скором времени он начнёт тренироваться с командой», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Луис Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В текущем сезоне 30-летний футболист не попадал в заявку бело-голубых. Контракт с полузащитником рассчитан до лета 2027 года. Договор предусматривает опцию продления на сезон.

Материалы по теме
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android