Агент игрока «Динамо» Чавеса: Луис на заключительном этапе восстановления

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, высказался о состоянии своего клиента, восстанавливающегося после тяжёлой травмы. В июне прошлого года мексиканцу диагностировали разрыв крестообразной связки.

«Луис на заключительном этапе восстановления. В скором времени он начнёт тренироваться с командой», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Луис Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В текущем сезоне 30-летний футболист не попадал в заявку бело-голубых. Контракт с полузащитником рассчитан до лета 2027 года. Договор предусматривает опцию продления на сезон.