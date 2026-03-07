Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Пацаны, летим в Казань!» «Краснодар» выложил видео на фоне слухов вокруг игры с «Рубином»

«Пацаны, летим в Казань!» «Краснодар» выложил видео на фоне слухов вокруг игры с «Рубином»
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале опубликовала видео с главным тренером команды Мурадом Мусаевым, разговаривающим с футболистами. В этот момент были наложены слова из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне всё, и я всё пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!» При этом «быки» сопроводили публикацию комментарием: «Пацаны, летим в Казань!»

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Краснодар».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «быки» обратились в лигу с целью переноса матча 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (8 марта), чтобы не лететь в столицу Татарстана. Подчёркивалось, что казанский клуб готов играть в такую погоду, что не нравится чёрно-зелёным.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Отметим, события сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» разворачиваются в Казани.

В РПЛ заявили, что рассматривали возможность переноса игры «Рубин» — «Краснодар»

Комментарии
