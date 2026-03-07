«Пацаны, летим в Казань!» «Краснодар» выложил видео на фоне слухов вокруг игры с «Рубином»

Пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале опубликовала видео с главным тренером команды Мурадом Мусаевым, разговаривающим с футболистами. В этот момент были наложены слова из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне всё, и я всё пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!» При этом «быки» сопроводили публикацию комментарием: «Пацаны, летим в Казань!»

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Краснодар».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «быки» обратились в лигу с целью переноса матча 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (8 марта), чтобы не лететь в столицу Татарстана. Подчёркивалось, что казанский клуб готов играть в такую погоду, что не нравится чёрно-зелёным.

Отметим, события сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» разворачиваются в Казани.

