«Арсенал» — первая команда АПЛ с двумя игроками в возрасте 16 лет в стартовом составе

Сегодня, 7 марта, лондонский «Арсенал» сыграет в гостях у «Мэнсфилд Таун» в рамках пятого раунда (1/8 финала) Кубка Англии. В стартовом составе «канониров» оказалось сразу два 16-летних футболиста – защитник Марли Сэлмон и полузащитник Макс Доумен. Как сообщает статистический портал OptaJoe, «Арсенал» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги с двумя игроками в возрасте 16 лет и младше в стартовом составе в матче какого-либо из турниров.

После 30 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 67 очками. Отрыв от «Манчестер Сити», находящегося на второй строчке, составляет семь очков, но у «горожан» ещё матч в запасе.