Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — первая команда АПЛ с двумя игроками в возрасте 16 лет в стартовом составе

«Арсенал» — первая команда АПЛ с двумя игроками в возрасте 16 лет в стартовом составе
Комментарии

Сегодня, 7 марта, лондонский «Арсенал» сыграет в гостях у «Мэнсфилд Таун» в рамках пятого раунда (1/8 финала) Кубка Англии. В стартовом составе «канониров» оказалось сразу два 16-летних футболиста – защитник Марли Сэлмон и полузащитник Макс Доумен. Как сообщает статистический портал OptaJoe, «Арсенал» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги с двумя игроками в возрасте 16 лет и младше в стартовом составе в матче какого-либо из турниров.

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 15:15 МСК
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
1-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон

После 30 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 67 очками. Отрыв от «Манчестер Сити», находящегося на второй строчке, составляет семь очков, но у «горожан» ещё матч в запасе.

Материалы по теме
«Арсенал» и «МЮ» лидируют в гонке за подписание Сандро Тонали из «Ньюкасла» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android