«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с 67-летием

«Зенит» в телеграм-канале поздравил с днём рождения бывшего главного тренера команды Лучано Спаллетти, которому сегодня, 7 марта, исполнилось 67 лет.

«С праздником, Мистер», — написано в сообщении санкт-петербургского клуба.

Итальянский специалист занимал должность главного тренера сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год. За этот период под его руководством «Зенит» дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Фонбет Кубок России и Суперкубок России.

С октября 2025 года 67-летний специалист возглавляет «Ювентус». После 27 туров чемпионата Италии туринский клуб набрал 47 очков и занимает шестое место.

