Генич ответил на слова капитана «Спартака» Зобнина после поражения 2:5 от «Динамо»

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на слова футболиста «Спартака» Романа Зобнина. После поражения красно-белых от «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России игрок призвал болельщиков «не возносить «Спартак» после побед и не убивать после поражений».
«Он капитан большой команды, команды очень амбициозной, с дорогими футболистами, с большими ожиданиями. Болельщики, журналисты в плену этих ожиданий. Они вправе реагировать. Это ситуация мадридского «Реала», «Барселоны».
Когда ты в большой команде, конечно, любая победа, красивая, яркая, неважно какая, будет тебя превозносить. Когда ты проигрываешь в дерби 2:5, конечно, тебя будут уничтожать. Любой болельщик вправе реагировать и жить, рефлексировать этими эмоциями», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».
