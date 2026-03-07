Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Генич ответил на слова капитана «Спартака» Зобнина после поражения 2:5 от «Динамо»

Генич ответил на слова капитана «Спартака» Зобнина после поражения 2:5 от «Динамо»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на слова футболиста «Спартака» Романа Зобнина. После поражения красно-белых от «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России игрок призвал болельщиков «не возносить «Спартак» после побед и не убивать после поражений».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Он капитан большой команды, команды очень амбициозной, с дорогими футболистами, с большими ожиданиями. Болельщики, журналисты в плену этих ожиданий. Они вправе реагировать. Это ситуация мадридского «Реала», «Барселоны».

Когда ты в большой команде, конечно, любая победа, красивая, яркая, неважно какая, будет тебя превозносить. Когда ты проигрываешь в дерби 2:5, конечно, тебя будут уничтожать. Любой болельщик вправе реагировать и жить, рефлексировать этими эмоциями», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

