«Ростов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Игнатов, Миронов, Мохеби, Комаров, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, И. Петров, Титков, М. Петров, Хиль.

После 19 туров чемпионата России донской клуб набрал 21 очко и занимает 11-е место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы уступила «Краснодару» со счётом 1:2, а подопечные Андрея Талалаева проиграли «Зениту» со счётом 0:1.

