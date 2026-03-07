Скидки
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» готов предложить € 80 млн за защитника «Ноттингем Форест» — Caught Offside

«Ливерпуль» проявляет интерес к 23-летнему защитнику клуба «Ноттингем Форест» Мурилло и готов потратить € 80 млн на его трансфер. Бразилец, который в этом сезоне провёл 30 матчей и забил два гола, привлёк внимание двух английских клубов. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Челси» также рассматривает возможность подписания Мурилло в это трансферное окно. Однако «Ливерпуль» намерен перехватить игрока у соперника, так как ищет усиление в защитной линии после травм Ибраимы Конате и Джозефа Гомеса.

Контракт Мурилло с «Ноттингемом» действует до лета 2029 года. На данный момент Transfermarkt оценивает защитника в € 55 млн.

