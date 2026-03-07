Аллегри отреагировал на слухи, что он может стать новым тренером «Реала»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о своём возможном назначении в мадридский «Реал».

«Мои отношения с «Миланом» сохраняются до 2027 года. Моё будущее — завтра. В «Милане» мне хорошо, и я очень счастлив.

Мы начали этот путь только в июле. Клуб работает на будущее. Но пока мы не достигнем своей цели, нам придётся сосредоточиться на настоящем. Мы ещё ничего не добились», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее Corriere dello Sport сообщило, что «Реал» может предпринять третью попытку подписать итальянского специалиста грядущим летом. Подчёркивалось, что «сливочные» высоко ценят Аллегри и уже дважды приближались к его подписанию — в 2019 и 2021 годах.

58-летний специалист возглавил «россонери» минувшим летом. После 27 туров Серии А «Милан» набрал 57 очков и занимает второе место.

