Футбол

Ловчев — болельщикам «Динамо», освистывающим Карпина: вы можете только поливать всех и вся

Ловчев — болельщикам «Динамо», освистывающим Карпина: вы можете только поливать всех и вся
Комментарии

Ветеран «Спартака» и «Динамо» Евгений Ловчев высказался о свисте болельщиков бело-голубых в адрес бывшего главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее специалиста освистали на матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где команда разгромила «Спартак» (5:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Ну, это такие болельщики сейчас. Сейчас везде и всюду это происходит. Это плохо, понимаете, в чём дело? Это плохо, но что делать? Сейчас в футболе такая жизнь. Я сейчас кое-что скажу, выйду, и меня там уже будут ждать динамовские болельщики.

Ни один из вас, кто поливает Карпина, честно говоря, того, что сделал Карпин в нашем футболе и как футболист, и как тренер, и как вообще футбольный человек, не сделали. Вы можете только поливать всех и вся. Всё», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

