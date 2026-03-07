Ловчев — болельщикам «Динамо», освистывающим Карпина: вы можете только поливать всех и вся

Ветеран «Спартака» и «Динамо» Евгений Ловчев высказался о свисте болельщиков бело-голубых в адрес бывшего главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее специалиста освистали на матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где команда разгромила «Спартак» (5:2).

«Ну, это такие болельщики сейчас. Сейчас везде и всюду это происходит. Это плохо, понимаете, в чём дело? Это плохо, но что делать? Сейчас в футболе такая жизнь. Я сейчас кое-что скажу, выйду, и меня там уже будут ждать динамовские болельщики.

Ни один из вас, кто поливает Карпина, честно говоря, того, что сделал Карпин в нашем футболе и как футболист, и как тренер, и как вообще футбольный человек, не сделали. Вы можете только поливать всех и вся. Всё», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».