Сычёв оценил победу «Локомотива» над «Арсеналом» и шансы команды в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал победу железнодорожников над тульским «Арсеналом» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоялась 5 марта и завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

– Это была совершенно нелёгкая прогулка. «Арсенал» предстал крепкой командой и очень прилично выглядел, особенно в физическом плане. Удивляюсь, что они на 10-м месте в Первой лиге. Но сопротивление оказали очень достойное и в конце даже имели большой шанс перевести всё в серию пенальти. Понятно, что этому предшествовал нереализованный пенальти Алексея Батракова, но я бы не сказал, что между командами такая пропасть в дивизионах. Поэтому «Локомотиву» было очень непросто.

– Вы считаете, «Локомотиву» по-прежнему по силам вклиниться в борьбу между «Краснодаром» и «Зенитом» за чемпионство?

– Будет непросто, объективно непросто. Первый матч с «Пари НН» это показал – всем нужны очки, все бьются не на жизнь, а на смерть. И у каждого свои задачи. Это, конечно же, добавляет интереса к чемпионату. Опять же, получил травму Сергей Пиняев, а на него рассчитывали очень серьёзно. Посмотрим, кто способен добавить вариативности.

В «Локомотиве» в любом случае ставят задачу, и на весну у ребят серьёзный настрой. Но для всех интересно, как себя проявит клуб без Баринова. Тут бремя лидерства придётся брать на себя Алексею Батракову и другим игрокам, в том числе новому капитану Митрюшкину — и на поле, и в раздевалке, — приводит слова Сычёва Metaratings.

Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в РПЛ 9 марта с «Ахматом». После 19 матчей железнодорожники с 40 очками занимают третье место в чемпионате России.