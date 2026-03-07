Шавло — о матче «Спартака» с «Динамо»: у некоторых должна быть смена профессии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о разгромном поражении красно-белых от московского «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Ждали тяжёлой игры с «Динамо». Первые 15 минут «Спартак» проспал. В конце вообще пропустил таких три гола — безобразие! У некоторых должна быть смена профессии. Невозможно делать такие ошибки. Нужен серьёзный разговор. Хотя после игры футболисты извинились. Но этого мало! Всё надо показывать на поле. Должен быть вожак, который серьёзно напихает, скажет: «Что вы творите». Пока такого не будет, будем так же скакать.

С «Сочи» повезло, что так закончилось. Понятно, что был перенос игры. Но после того, как «Спартак» сравнял счёт с «Динамо», даже доминировали. Надо было делать результат, но команда поплыла. Апофеозом была пятка от Джику. Такие вольности от центрального защитника! Его надо на лавку — и пусть сидит. Болельщик всё простит, если будут биться», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.