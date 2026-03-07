Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шавло — о матче «Спартака» с «Динамо»: у некоторых должна быть смена профессии

Шавло — о матче «Спартака» с «Динамо»: у некоторых должна быть смена профессии
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о разгромном поражении красно-белых от московского «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Ждали тяжёлой игры с «Динамо». Первые 15 минут «Спартак» проспал. В конце вообще пропустил таких три гола — безобразие! У некоторых должна быть смена профессии. Невозможно делать такие ошибки. Нужен серьёзный разговор. Хотя после игры футболисты извинились. Но этого мало! Всё надо показывать на поле. Должен быть вожак, который серьёзно напихает, скажет: «Что вы творите». Пока такого не будет, будем так же скакать.

С «Сочи» повезло, что так закончилось. Понятно, что был перенос игры. Но после того, как «Спартак» сравнял счёт с «Динамо», даже доминировали. Надо было делать результат, но команда поплыла. Апофеозом была пятка от Джику. Такие вольности от центрального защитника! Его надо на лавку — и пусть сидит. Болельщик всё простит, если будут биться», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android