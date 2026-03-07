«Бавария» сделала заявление в связи с травмой Нойера

Пресс-служба «Баварии» на официальном сайте проинформировала, что вратарь Мануэль Нойер получил небольшой разрыв мышцы левой икры во время матча 25-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (4:1). 39-летний чемпион мира был заменён в перерыве.

В заявлении немецкий гранд подчеркнул, что Нойер временно выбыл из строя, но не указал сроки восстановления.

В нынешнем сезоне Нойер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

