«Бавария» сделала заявление в связи с травмой Нойера

«Бавария» сделала заявление в связи с травмой Нойера
Комментарии

Пресс-служба «Баварии» на официальном сайте проинформировала, что вратарь Мануэль Нойер получил небольшой разрыв мышцы левой икры во время матча 25-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (4:1). 39-летний чемпион мира был заменён в перерыве.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Диас – 33'     2:0 Лаймер – 45+1'     3:0 Мусиала – 57'     4:0 Джексон – 79'     4:1 Мохиа – 89'    
Удаления: нет / Райц – 55'

В заявлении немецкий гранд подчеркнул, что Нойер временно выбыл из строя, но не указал сроки восстановления.

В нынешнем сезоне Нойер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

