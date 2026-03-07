Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Футбол

Константин Генич назвал главное сильное качество ЦСКА

Константин Генич назвал главное сильное качество ЦСКА
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о сильных и слабых сторонах московского ЦСКА после поражения армейцев от «Ахмата» (0:1) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и победы над «Краснодаром» (3:1) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

— Назови сильные качества ЦСКА
— Современность. Это самое главное качество. Они играют в ультрасовременный футбол. В плане игры, того, что мы видим в еврокубках, ЦСКА — самая приближённая команда. Единственное — им не хватает мощи. Только не хватает мощи. Всё остальное у ЦСКА есть: техническое исполнение, бегут, наполняют чужую штрафную, скорость.

— А что значит — мощи не хватает?
— Не хватает внутренней силы. Они все небольшие, юркие, очень мобильные. И, по-хорошему, их можно продавить. То, что сделал «Ахмат», особенно в первом тайме. Он их просто подавил. Всё время висел на ногах, всё время играл в приём, всё время где-то на чуть-чуть, на такт был впереди и быстрее. Это у ЦСКА, когда им такую игру навязывают, становится проблемой. Вот «Краснодар» не успевал, всё, ЦСКА их раскрыл, — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

