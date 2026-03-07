Зобнин высказался о своей роли в «Спартаке» при Карседо

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о своей роли в стане красно-белых при руководстве Хуана Карлоса Карседо.

«Много играю при Карседо? Всегда отношусь к футболу на 100%, вне зависимости от тренера. Никогда в жизни послаблений я не давал. Просто бывают тренеры, которые доверяют, и те, что не доверяют. Посмотрим по сезону, как будет с Карседо. Я буду давать максимум, что могу.

Карседо использует меня на разных позициях? У меня такая ситуация на протяжении всей карьеры. Уже привычно. Сам не знаю, какая у меня профильная позиция», — приводит слова Зобнина Sport24.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

После назначения Карседо Зобнин сыграл в обоих официальных матчах красно-белых — в Мир РПЛ с «Сочи» (2:3) и в Фонбет Кубке России с московским «Динамо» (5:2).

