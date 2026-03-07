Скидки
«Рубин» сделал заявление на фоне информации о возможном переносе матча с «Краснодаром»

«Рубин» сделал заявление на фоне информации о возможном переносе матча с «Краснодаром»
Комментарии

Пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале прокомментировала информацию о возможном переносе матча 20-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (8 марта). Игра должна пройти на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Сегодня в медиа появилась информация о вероятности проведения матча «Рубина» с «Краснодаром», клуб считает нужным прояснить ситуацию.

«Рубин» находится на связи с представителями Российской Премьер-Лиги, но каких-либо требований о переносе даты матча в адрес нашего клуба не поступало. При этом рассматривались варианты переноса начала игры на более раннее время, либо — перенос на седьмое марта.

Решение о проведении встречи завтра за час до начала матча после замера температуры примет делегат и главный арбитр встречи совместно с клубами», — написано в телеграм-канале пресс-службы «Рубина».

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что рассматривался вариант изменения даты и времени игры в связи с тем, что в течение текущей недели температура воздуха в Казани достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже —15°C).

