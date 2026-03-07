Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» заинтересован в трансфере нападающего «Брентфорда» — Конур

«Челси» заинтересован в трансфере нападающего «Брентфорда» — Конур
Комментарии

Нападающий «Брентфорда» Кевин Шаде может перейти в «Челси». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети Х.

По информации источника, «Челси» проявляет интерес к 24-летнему футболисту, за которым также наблюдают лондонский «Тоттенхэм», «Бавария» и миланский «Интер». «Пчёлы» готовы рассмотреть предложения по Шаде в диапазоне € 50-70 млн.

В текущем сезоне немецкий нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи. Действующий контракт Шаде с «Брентфордом» действует до середины 2028 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кевина Шаде составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Официально
«Брентфорд» заключил долгосрочный контракт с главным тренером клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android