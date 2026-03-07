«Челси» заинтересован в трансфере нападающего «Брентфорда» — Конур

Нападающий «Брентфорда» Кевин Шаде может перейти в «Челси». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети Х.

По информации источника, «Челси» проявляет интерес к 24-летнему футболисту, за которым также наблюдают лондонский «Тоттенхэм», «Бавария» и миланский «Интер». «Пчёлы» готовы рассмотреть предложения по Шаде в диапазоне € 50-70 млн.

В текущем сезоне немецкий нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи. Действующий контракт Шаде с «Брентфордом» действует до середины 2028 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кевина Шаде составляет € 35 млн.