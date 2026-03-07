Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Челябинск — Спартак Кострома, результат матча 7 марта 2026, счет 3:3, 23-й тур Первой лиги 2025/2026

«Спартак» Кострома и «Челябинск» сыграли вничью со счётом 3:3 в Первой лиге
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между клубами «Челябинск» и «Спартак» Кострома. Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Станислав Матвеев из Троицка. Итоговый счёт матча — 3:3.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
3 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Гаджимурадов – 11'     1:1 Гогич – 24'     2:1 Эза – 35'     2:2 Калмыков – 43'     2:3 Калмыков – 70'     3:3    

На 11-й минуте полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов открыл счёт в матче. На 24-й минуте босниец Фарук Гогич отыграл отставание. На 35-й минуте форвард хозяев Вильфрид Эза вновь вывел свою команду вперёд. На 43-й минуте форвард «Спартака» Амур Калмыков сделал счёт 2:2. На 70-й минуте Калмыков оформил дубль. На 88-й минуте нападающий Георгий Гонгадзе установил окончательный счёт.

После 23 матчей «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. У команды 38 очков. «Челябинск» с 35 очками располагается на пятой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
