«Спартак» Кострома и «Челябинск» сыграли вничью со счётом 3:3 в Первой лиге

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между клубами «Челябинск» и «Спартак» Кострома. Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Станислав Матвеев из Троицка. Итоговый счёт матча — 3:3.

На 11-й минуте полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов открыл счёт в матче. На 24-й минуте босниец Фарук Гогич отыграл отставание. На 35-й минуте форвард хозяев Вильфрид Эза вновь вывел свою команду вперёд. На 43-й минуте форвард «Спартака» Амур Калмыков сделал счёт 2:2. На 70-й минуте Калмыков оформил дубль. На 88-й минуте нападающий Георгий Гонгадзе установил окончательный счёт.

После 23 матчей «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. У команды 38 очков. «Челябинск» с 35 очками располагается на пятой строчке.