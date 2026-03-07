Лапорта: «Реал» обыграл «Сельту» благодаря фолу, который нам бы точно свистнули

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал судейство в матче «Сельта» – «Реал», который завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Реал» выиграл благодаря фолу, который нам бы точно свистнули. Им просто повезло», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Победный гол полузащитника Федерико Вальверде на 94-й минуте вызвал споры из-за подозрения на нарушение правил в начале голевой атаки. Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго, а главным арбитром встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос.

В минувшем туре команда Альваро Арбелоа потерпела поражение от «Хетафе» со счётом 0:1. В 25-м туре Примеры «Реал» уступил «Осасуне» (1:2). После 27 матчей Ла Лиги «сливочные» набрали 63 очка и занимают второе место в таблице. В следующем туре «Реал» встретится с «Эльче» 14 марта.