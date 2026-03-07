Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Сергей Шавло: Нгамалё расцвел при Гусеве в «Динамо»

Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о прогрессе вингера московского «Динамо» Муми Нгамалё после смены главного тренера. Бело-голубые начинали сезон под руководством российского специалиста Валерия Карпина. После его ухода команду возглавил тренер Ролан Гусев.

«Результаты «Динамо» с Гусевым говорят сами за себя. При Карпине Нгамалё сидел на лавке. Гусев же ставит его. Нгамалё — качественный игрок. Не знаю, почему он сидел на лавке. Может, были какие-то проблемы. Но этот игрок может забивать, у него есть скорость. При Гусеве он расцвёл. Есть и несколько молодых игроков. Но трудно судить по двум первым играм. У того же «Спартака» было преимущество. Нельзя сказать, что «Динамо» возило. Но за тренера говорит результат — за две игры забили девять голов. Пока результаты хорошие», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В двух стартовых матчах календарного года — с «Крыльями Советов» (4:0) и «Спартаком» (5:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — Нгамалё забил три гола и оформил одну результативную передачу.

