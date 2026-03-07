Скидки
Футбол

Шавло: Саусь потерялся с «Динамо». Зачем его «Спартак» тогда брал за такие деньги?

Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре полузащитника Владислава Сауся в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:5).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Саусь потерялся. Не знаю, кем он играл с «Динамо». Всё назад, с такой скоростью. Ни одного прохода, подачи или скорости, с которой бегал в «Балтике». Что это? Зачем его брали за такие деньги тогда? Можно иметь своего игрока, который будет отдавать вперёд-назад. И стоить он будет дешевле. А если берёшь такого футболиста, он должен приносить пользу команде, забивать. Его поставили крайним вингером — ну ты атакуй тогда. С его фланга пришёл первый гол. Заменили, потому что от него не было толка. Потеря, что Солари не играл. Он сейчас в хорошей форме», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

