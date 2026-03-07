Шавло: Саусь потерялся с «Динамо». Зачем его «Спартак» тогда брал за такие деньги?

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре полузащитника Владислава Сауся в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:5).

«Саусь потерялся. Не знаю, кем он играл с «Динамо». Всё назад, с такой скоростью. Ни одного прохода, подачи или скорости, с которой бегал в «Балтике». Что это? Зачем его брали за такие деньги тогда? Можно иметь своего игрока, который будет отдавать вперёд-назад. И стоить он будет дешевле. А если берёшь такого футболиста, он должен приносить пользу команде, забивать. Его поставили крайним вингером — ну ты атакуй тогда. С его фланга пришёл первый гол. Заменили, потому что от него не было толка. Потеря, что Солари не играл. Он сейчас в хорошей форме», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.