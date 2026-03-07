Шавло: Саусь потерялся с «Динамо». Зачем его «Спартак» тогда брал за такие деньги?

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре полузащитника Владислава Сауся в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:5).
«Саусь потерялся. Не знаю, кем он играл с «Динамо». Всё назад, с такой скоростью. Ни одного прохода, подачи или скорости, с которой бегал в «Балтике». Что это? Зачем его брали за такие деньги тогда? Можно иметь своего игрока, который будет отдавать вперёд-назад. И стоить он будет дешевле. А если берёшь такого футболиста, он должен приносить пользу команде, забивать. Его поставили крайним вингером — ну ты атакуй тогда. С его фланга пришёл первый гол. Заменили, потому что от него не было толка. Потеря, что Солари не играл. Он сейчас в хорошей форме», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 7 марта 2026
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
17:12
-
17:10
-
17:06
-
17:06
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:49
-
16:41
-
16:33
-
16:32
-
16:28
-
16:20
-
16:19
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:42
-
15:39
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:12
-
14:50
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:28
-
14:27
-
14:27