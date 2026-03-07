«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Борнмута» Таверньера — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» включил атакующего полузащитника «Борнмута» Маркуса Таверньера в список потенциальных трансферных целей. «Красные дьяволы» могут подписать 26-летнего футболиста грядущим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

Таверньер выступает в составе «вишен» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

