«Арсенал» переиграл «Мэнсфилд Таун» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Окончен матч пятого раунда Кубка Англии, в котором играли «Мэнсфилд Таун» и «Арсенал». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Уан Колл» в Мэнсфилде. В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Нони Мадуэке на 41-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Уилл Эванс на 50-й минуте забил ответный мяч «Мэнсфилд Таун». Эберечи Эзе забил победный гол на 66-й минуте.

Жеребьёвка матчей 1/4 финала турнира состоится 9 марта. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).