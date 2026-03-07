Скидки
Мэнсфилд Таун — Арсенал, результат матча 7 марта 2026, счёт 1:2, 1/8 финала Кубка Англии 2025/2026

«Арсенал» переиграл «Мэнсфилд Таун» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Комментарии

Окончен матч пятого раунда Кубка Англии, в котором играли «Мэнсфилд Таун» и «Арсенал». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Уан Колл» в Мэнсфилде. В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 15:15 МСК
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Мадуэке – 41'     1:1 Эванс – 50'     1:2 Эзе – 66'    

Нони Мадуэке на 41-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Уилл Эванс на 50-й минуте забил ответный мяч «Мэнсфилд Таун». Эберечи Эзе забил победный гол на 66-й минуте.

Жеребьёвка матчей 1/4 финала турнира состоится 9 марта. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
«Арсенал» — первая команда АПЛ с двумя игроками в возрасте 16 лет в стартовом составе
