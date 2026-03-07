Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Ростов» — «Балтика»: гол жёлто-синих отменён на 13-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ростов» и «Балтика». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра игры выступает Василий Казарцев. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

На 13-й минуте Умар Сако открыл счёт в этой игре и вывел ростовчан вперёд, но взятие ворот отменили после помощи VAR из-за офсайда.

После 19 туров чемпионата России донской клуб набрал 21 очко и занимает 11-е место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы уступила «Краснодару» со счётом 1:2, а подопечные Андрея Талалаева проиграли «Зениту» со счётом 0:1.

