«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» благодаря хет-трику воспитанника «Динамо»

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Игра прошла на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Александр Хубулов на 14-й минуте. Через две минуты Хубулов сделал дубль. Во втором тайме на 62-й минуте он реализовал 11-метровый удар, тем самым оформив хет-трик.

Отметим, права на Александра Хубулова принадлежат московскому «Динамо», он играет за «Черноморец» на правах аренды.

После 23 матчей в Первой лиге «Черноморец» набрал 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» располагается на седьмой строчке, у команды 32 набранных очка.