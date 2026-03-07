Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Черноморец Нв — СКА-Хабаровск, результат матча 7 марта 2026, счет 3:0, 23-й тур Первой лиги 2025/2026

«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» благодаря хет-трику воспитанника «Динамо»
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Игра прошла на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
07 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Khubulov – 14'     2:0 Khubulov – 16'     3:0 Khubulov – 62'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Александр Хубулов на 14-й минуте. Через две минуты Хубулов сделал дубль. Во втором тайме на 62-й минуте он реализовал 11-метровый удар, тем самым оформив хет-трик.

Отметим, права на Александра Хубулова принадлежат московскому «Динамо», он играет за «Черноморец» на правах аренды.

После 23 матчей в Первой лиге «Черноморец» набрал 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» располагается на седьмой строчке, у команды 32 набранных очка.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
