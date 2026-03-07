«Чайка» минимально обыграла «Сокол» в 23-м туре Первой лиги благодаря голу Пополитова

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встречались песчанокопская «Чайка» и саратовский «Сокол». Игра прошла на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Гусаков. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Глеб Пополитов. Нападающий хозяев поля отличился в первом тайме на 30-й минуте.

После 23 матчей в Первой лиге «Чайка» набрала 15 очков и занимает последнее, 18-е место. «Сокол» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды 16 набранных очков.

В следующем туре «Сокол» на выезде сыграет с «Уфой» 15 марта. За день до этого «Чайка» встретится с костромским «Спартаком».