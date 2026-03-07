Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чайка — Сокол, результат матча 7 марта 2026, счет 1:0, 23-й тур Первой лиги 2025/2026

«Чайка» минимально обыграла «Сокол» в 23-м туре Первой лиги благодаря голу Пополитова
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встречались песчанокопская «Чайка» и саратовский «Сокол». Игра прошла на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Гусаков. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
07 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Пополитов – 30'    

Единственный гол в матче забил Глеб Пополитов. Нападающий хозяев поля отличился в первом тайме на 30-й минуте.

После 23 матчей в Первой лиге «Чайка» набрала 15 очков и занимает последнее, 18-е место. «Сокол» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды 16 набранных очков.

В следующем туре «Сокол» на выезде сыграет с «Уфой» 15 марта. За день до этого «Чайка» встретится с костромским «Спартаком».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Похоже, первый новичок РПЛ известен! «Факел» испортил Березуцкому дебют за «Урал». Видео
Похоже, первый новичок РПЛ известен! «Факел» испортил Березуцкому дебют за «Урал». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android