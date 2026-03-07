В Испании назвали трёх худших игроков «Реала» по итогам матча с «Сельтой» в Ла Лиге — AS

Защитник Трент Александер-Арнольд, полузащитник Арда Гюлер и форвард Браим Диас признаны худшими игроками мадридского «Реала» в матче 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» одержали победу над «Сельтой» (2:1), сообщает AS.

Гюлер отдал голевой пас Орельену Тчуамени, который открыл счёт в матче, но совершил всего 51 касание мяча при точности передач 84,2%, что является худшим показателем среди всех игроков стартового состава «Реала». Также турок был одним из двух игроков, чаще всего терявших мяч (12 раз).

Гол «Сельты» случился после флангового прострела полузащитника Уиллота Сведберга, борьбу которому проиграл Трент Александер-Арнольд. Также английский защитник чаще других в «Реале» терял мяч (24 раза).

Браим Диас участвовал в 58 атаках своей команды, но сделал всего 16 точных передач в финальной трети поля и не нанёс ни одного удара по воротам.

После 27 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сельта» заработала 40 очков и располагается на шестой строчке.