Фото: офсайд, из-за которого отменён гол «Ростова» в матче РПЛ с «Балтикой»

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ростов» и «Балтика». На 13-й минуте футболист ростовчан Умар Сако открыл счёт в этой игре, но взятие ворот отменили из-за офсайда после просмотра VAR. качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев.

Фото: Кадр трансляции

После 19 туров чемпионата России донской клуб набрал 21 очко и занимает 11-е место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы уступила «Краснодару» со счётом 1:2, а подопечные Андрея Талалаева проиграли «Зениту» со счётом 0:1.