«Челси» вырвал победу у «Рексема» из Чемпионшипа в Кубке Англии

Завершён матч пятого раунда Кубка Англии, в котором играли «Рексем» и «Челси». Победу со счётом 4:2 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Рейскурс Граунд» (Рексем, Уэльс). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Сэм Смит на 18-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «красных драконов» вперёд. Артур Оконкво на 40-й минуте отметился автоголом и вернул равенство на табло. Каллум Дойл на 79-й минуте забил второй мяч хозяев поля, а на 82-й минуте Джош Ачимпонг сравнял счёт. На 90+3-й минуте у «Рексема» красную карточку получил Джордж Добсон, игра перешла в дополнительное время. Третий гол «синих» на 96-й минуте забил Алехандро Гарначо, на 120+5-й минуте Жоао Педро увеличил преимущество лондонцев.

Жеребьёвка матчей 1/4 финала турнира состоится 9 марта. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).