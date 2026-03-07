Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Футбол

Рексем — Челси, результат матча 7 марта 2026, счёт 2:4, 1/8 финала Кубка Англии 2025/2026

«Челси» вырвал победу у «Рексема» из Чемпионшипа в Кубке Англии
Комментарии

Завершён матч пятого раунда Кубка Англии, в котором играли «Рексем» и «Челси». Победу со счётом 4:2 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Рейскурс Граунд» (Рексем, Уэльс). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 20:45 МСК
Рексем
Рексем
Окончен
2 : 4
ДВ
Челси
Лондон
1:0 Смит – 18'     1:1 Оконкво – 40'     2:1 Дойл – 79'     2:2 Ачимпонг – 82'     2:3 Гарначо – 96'     2:4 Педро – 120+5'    
Удаления: Добсон – 90+3' / нет

Сэм Смит на 18-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «красных драконов» вперёд. Артур Оконкво на 40-й минуте отметился автоголом и вернул равенство на табло. Каллум Дойл на 79-й минуте забил второй мяч хозяев поля, а на 82-й минуте Джош Ачимпонг сравнял счёт. На 90+3-й минуте у «Рексема» красную карточку получил Джордж Добсон, игра перешла в дополнительное время. Третий гол «синих» на 96-й минуте забил Алехандро Гарначо, на 120+5-й минуте Жоао Педро увеличил преимущество лондонцев.

Жеребьёвка матчей 1/4 финала турнира состоится 9 марта. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

