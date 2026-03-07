Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: ЦСКА наверняка аукнется потеря очков с «Ахматом»

Александр Мостовой: ЦСКА наверняка аукнется потеря очков с «Ахматом»
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и московским «Динамо». Игра состоится завтра, 8 марта. Также экс-футболист отметил, что поражение армейцев во встрече с «Ахматом» (0:1) в минувшем туре РПЛ ещё скажется на положении команды в таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче ЦСКА с «Динамо» стоит ожидать забитых мячей. Команды сейчас забивают. Удивлюсь, если будет нулевая ничья или 1:0. Смутило поражение ЦСКА от «Ахмата» и результативность «Динамо» в двух играх. Команду прорвало со «Спартаком»! Понятно, что это будет матч тура. Но надо не забывать, что три очка дают за любую победу. Неважно, с кем ты играешь. ЦСКА наверняка аукнется потеря очков с «Ахматом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент ЦСКА с 36 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» располагается на восьмой строчке, в активе команды 24 очка.

Материалы по теме
Матч недели в РПЛ: ЦСКА по привычке обыграет «Динамо»
Матч недели в РПЛ: ЦСКА по привычке обыграет «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android