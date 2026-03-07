Александр Мостовой: ЦСКА наверняка аукнется потеря очков с «Ахматом»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и московским «Динамо». Игра состоится завтра, 8 марта. Также экс-футболист отметил, что поражение армейцев во встрече с «Ахматом» (0:1) в минувшем туре РПЛ ещё скажется на положении команды в таблице.

«В матче ЦСКА с «Динамо» стоит ожидать забитых мячей. Команды сейчас забивают. Удивлюсь, если будет нулевая ничья или 1:0. Смутило поражение ЦСКА от «Ахмата» и результативность «Динамо» в двух играх. Команду прорвало со «Спартаком»! Понятно, что это будет матч тура. Но надо не забывать, что три очка дают за любую победу. Неважно, с кем ты играешь. ЦСКА наверняка аукнется потеря очков с «Ахматом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент ЦСКА с 36 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» располагается на восьмой строчке, в активе команды 24 очка.