«Ростов» — «Балтика»: у жёлто-синих Миронов не реализовал пенальти на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ростов» и «Балтика». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра игры выступает Василий Казарцев. На данный момент счёт 1:0 в пользу балтийцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Миронов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Ранее, на 13-й минуте, Умар Сако открыл счёт в этой игре и вывел ростовчан вперёд, но взятие ворот отменили после помощи VAR из-за офсайда. На 40-й минуте Брайан Хиль обеспечил гостям преимущество.

После 19 туров чемпионата России донской клуб набрал 21 очко и занимает 11-е место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют с ЦСКА.