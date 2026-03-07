«Восстанавливаюсь и готов смотреть матч». Роналду опубликовал пост перед игрой «Аль-Насра»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост перед матчем 25-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором его команда встретится с «Неомом». Игра состоится сегодня, 7 марта.

Португальский футболист на своей странице в социальной сети Х опубликовал фото с подписью: «Восстанавливаюсь и готов смотреть сегодняшний матч. Вперёд «Аль-Наср!»

Фото: Из личного архива Роналду

Роналду получил травму в матче предыдущего тура с клубом «Аль-Фейха» (3:1) и отправился на лечение в Мадрид (Испания).

После 25 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Неом» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 32 очка.