«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Окончен матч пятого раунда Кубка Англии, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт.

Харви Барнс вывел хозяев поля вперёд на 18-й минуте. Савио сравнял счёт на 39-й минуте. На 47-й минуте Омар Мармуш обеспечил гостям преимущество, а на 65-й минуте он оформил дубль.

Жеребьёвка матчей 1/4 финала турнира состоится 9 марта. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).