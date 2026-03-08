Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити, результат матча 7 марта 2026, счёт 1:3, 1/8 финала Кубка Англии 2025/2026

«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Комментарии

Окончен матч пятого раунда Кубка Англии, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт.

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Барнс – 18'     1:1 Савио – 39'     1:2 Мармуш – 47'     1:3 Мармуш – 65'    

Харви Барнс вывел хозяев поля вперёд на 18-й минуте. Савио сравнял счёт на 39-й минуте. На 47-й минуте Омар Мармуш обеспечил гостям преимущество, а на 65-й минуте он оформил дубль.

Жеребьёвка матчей 1/4 финала турнира состоится 9 марта. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
