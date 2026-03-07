Мостовой: не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Это будет чемодан, вокзал…

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался перед матчем 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с тольяттинским «Акроном» 9 марта.

«Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Тогда это будет чемодан, вокзал… До Станковича так тоже многим говорили. Ничего страшного, что проиграли «Динамо» в Кубке — они же никуда не вылетели. А вот в чемпионате «Спартаку» надо реабилитироваться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 19 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Акрон» заработал 21 очко и располагается на 10-й строчке.