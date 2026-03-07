Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Мостовой: не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Это будет чемодан, вокзал…

Мостовой: не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Это будет чемодан, вокзал…
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался перед матчем 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с тольяттинским «Акроном» 9 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Тогда это будет чемодан, вокзал… До Станковича так тоже многим говорили. Ничего страшного, что проиграли «Динамо» в Кубке — они же никуда не вылетели. А вот в чемпионате «Спартаку» надо реабилитироваться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 19 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Акрон» заработал 21 очко и располагается на 10-й строчке.

