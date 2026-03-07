КДК РФС не стал отменять удаление защитника «Ростова» Вахании в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять красную карточку защитника «Ростова» Ильи Вахании, полученную им в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — отказать ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к футболисту ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону Ильи Вахании.

В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды) — оштрафовать ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол — дисквалифицировать футболиста ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону Илью Ваханию на один матч РПЛ», — написано в сообщении.