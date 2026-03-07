Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС не стал отменять удаление защитника «Ростова» Вахании в матче с «Краснодаром»

КДК РФС не стал отменять удаление защитника «Ростова» Вахании в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять красную карточку защитника «Ростова» Ильи Вахании, полученную им в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — отказать ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к футболисту ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону Ильи Вахании.

В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды) — оштрафовать ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол — дисквалифицировать футболиста ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону Илью Ваханию на один матч РПЛ», — написано в сообщении.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Вахании отреагировал на удаление игрока «Ростова» в матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android