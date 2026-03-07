Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 7 марта

В субботу, 7 марта, стартовал 23-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Результаты матчей Первой лиги на 7 марта:
«Челябинск» – «Спартак» Кострома – 3:3;
«Черноморец» – «СКА-Хабаровск» – 3:0;
«Чайка» – «Сокол» – 1:0.
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (39). На последнем, 18-м месте, находится «Чайка» (15). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.