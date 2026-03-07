Скидки
Главная Футбол Новости

Райан Гравенберх подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Комментарии

Полузащитник Райан Гравенберх переподписал контракт с «Ливерпулем» до 2032 года.

«Чувствую себя действительно очень хорошо. Очень горжусь тем, что продлил свой контракт с таким большим клубом. Поэтому очень рад, что могу остаться ещё на много лет.

Я сразу почувствовал доверие со стороны клуба, в том числе и со стороны тренера. Для меня это было лёгкое решение. Моя семья тоже счастлива здесь. Мы здесь уже почти три года, так что уже всё знаю. Счастлив, что я здесь.

В краткосрочной перспективе [моя цель] — завершить сезон как можно лучше. А в долгосрочной перспективе — выиграть ещё много трофеев с «Ливерпулем».

У меня очень хорошие отношения с [болельщиками]. Всегда, когда я делаю что-то хорошее на стадионе, слышу, как они поют мою кричалку. Очень благодарен болельщикам, потому что без них мы бы не были там, где мы сейчас. В будущем хотим подарить им ещё много [трофеев], надеюсь, нам это удастся», – приводит слова Гравенберха официальный сайт «Ливерпуля».

Гравенберх перешёл в «Ливерпуль» из «Баварии» в 2023 году. С того момента полузащитник провёл 123 матча за «красных», в которых забил восемь голов.

