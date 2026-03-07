КДК РФС оштрафовал «Спартак» за скандирование зрителями оскорбительных выражений
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за поведение болельщиков во время матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 рублей», — написано в сообщении.
На данный момент «Спартак» с 32 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
