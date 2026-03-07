КДК РФС оштрафовал «Спартак» за скандирование зрителями оскорбительных выражений

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за поведение болельщиков во время матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 рублей», — написано в сообщении.

На данный момент «Спартак» с 32 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.