Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за скандирование зрителями оскорбительных выражений

Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за поведение болельщиков во время матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 рублей», — написано в сообщении.

На данный момент «Спартак» с 32 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

