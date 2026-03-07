КДК РФС оштрафовал «Динамо» Мх на 100 тыс. рублей за то, что болельщики бросались снежками

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение оштрафовать махачкалинское «Динамо» на 100 тыс. рублей за поведение болельщиков команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1). Фанаты бело-голубых бросали снежки на поле и попали во второго помощника главного арбитра встречи.

«В соответствии с частью 1 и 2 статьи 113 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за бросание и попадание зрителями предметов в официальное лицо матча – оштрафовать ФК «Динамо» г. Махачкала на 100 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.