Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ростов — Балтика, результат матча 7 марта 2026, счёт 1:1, 20-й тур РПЛ 2025/2026

«Ростов» избежал поражения от «Балтики» в матче РПЛ с отменённым голом
Комментарии

Окончен матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ростов» и «Балтика». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра матча выступил Василий Казарцев.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 40'     1:1 Роналдо – 90+3'    

На 13-й минуте Умар Сако открыл счёт в этой игре и вывел ростовчан вперёд, но взятие ворот отменили после помощи VAR из-за офсайда. На 40-й минуте Брайан Хиль обеспечил гостям преимущество. На 78-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Миронов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Роналдо забил ответный мяч на 90+4-й минуте.

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют с ЦСКА.

