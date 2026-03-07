«Ростов» избежал поражения от «Балтики» в матче РПЛ с отменённым голом

Окончен матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ростов» и «Балтика». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра матча выступил Василий Казарцев.

На 13-й минуте Умар Сако открыл счёт в этой игре и вывел ростовчан вперёд, но взятие ворот отменили после помощи VAR из-за офсайда. На 40-й минуте Брайан Хиль обеспечил гостям преимущество. На 78-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Миронов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Роналдо забил ответный мяч на 90+4-й минуте.

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют с ЦСКА.