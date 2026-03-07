Максим Боков: у «Динамо» хорошее нападение, но ЦСКА должен справиться

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейцами и московским «Динамо». Игра состоится завтра, 8 марта.

«Ожидание только одно — победа ЦСКА в матче с «Динамо». Обе команды на кураже. Всё будет решаться от настроя. Результативность «Динамо» не удивляет. У команды очень хорошее нападение. ЦСКА должен справится с нападением соперника», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент ЦСКА с 36 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» располагается на восьмой строчке, в активе команды 24 очка.