Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фабио — прямой тренер». Лусиано Гонду — о Челестини

«Фабио — прямой тренер». Лусиано Гонду — о Челестини
Комментарии

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался о главном тренере армейцев Фабио Челестини.

«Фабио — прямой тренер, и мне это нравится. Я чувствую от него уверенность, а от партнёров по команде — поддержку. Получаю удовольствие от всего, что здесь происходит. Фабио всегда открыт. Он слушает игроков и даёт им возможность высказать свою точку зрения. Это очень здорово, что игрок может разговаривать с тренером. Это именно то, что сближает футболистов и наставника. Меня восхищает, как детально весь тренерский штаб может разъяснить тебе все тактические нюансы», — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.

Московский клуб объявил о подписании нападающего 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

Материалы по теме
«Мы боремся за титул». Тренер ЦСКА Челестини высказался о соперничестве с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android