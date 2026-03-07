«Фабио — прямой тренер». Лусиано Гонду — о Челестини

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался о главном тренере армейцев Фабио Челестини.

«Фабио — прямой тренер, и мне это нравится. Я чувствую от него уверенность, а от партнёров по команде — поддержку. Получаю удовольствие от всего, что здесь происходит. Фабио всегда открыт. Он слушает игроков и даёт им возможность высказать свою точку зрения. Это очень здорово, что игрок может разговаривать с тренером. Это именно то, что сближает футболистов и наставника. Меня восхищает, как детально весь тренерский штаб может разъяснить тебе все тактические нюансы», — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.

Московский клуб объявил о подписании нападающего 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.