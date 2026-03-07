Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет усилиться защитником «Тоттенхэм Хотспур» — Плеттенберг

«Барселона» хочет усилиться защитником «Тоттенхэм Хотспур» — Плеттенберг
Комментарии

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Лука Вушкович, на правах аренды выступающий за «Гамбург», заинтересовал «Барселону». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

По данным источника, каталонцы активно следят за футболистом и уже внесли его в список своих трансферных целей на лето. Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик высоко оценивает игровые качества Вушковича, предварительные переговоры о сделке уже состоялись. «Тоттенхэм Хотспур» рассчитывает на защитника и следующим летом хочет видеть его у себя.

В 23 матчах текущего клубного сезона Вушкович забил четыре гола.

