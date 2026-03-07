Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Байер, результат матча 7 марта 2026, счет 3:3, 25-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» и «Фрайбург» забили шесть голов и сыграли вничью в 25-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Фрайбург» и леверкузенский «Байер». Встреча состоялась на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Беньямин Бранд. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
07 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
3 : 3
Байер
Леверкузен
1:0 Грифо – 34'     1:1 Кофане – 37'     2:1 Судзуки – 43'     2:2 Гримальдо – 45+3'     2:3 Терье – 52'     3:3 Гинтер – 86'    

Полузащитник хозяев поля Винченцо Грифо забил первый гол в матче на 34-й минуте. На 37-й минуте нападающий гостей Кристиан Кофане сравнял счёт. Хавбек «Фрайбурга» Юито Судзуки вывел свою команду вперёд на 43-й минуте. В конце первого тайма на 45+3-й минуте защитник Алехандро Гримальдо вновь восстановил равенство в счёте.

Во втором тайме на 52-й минуте отличился форвард леверкузенской команды Мартен Терье. На 86-й минуте защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер сделал счёт 3:3.

После этой игры «Фрайбург» с 34 очками занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 44 очками располагается на пятой строчке.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
