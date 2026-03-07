«Байер» и «Фрайбург» забили шесть голов и сыграли вничью в 25-м туре Бундеслиги

Завершён матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Фрайбург» и леверкузенский «Байер». Встреча состоялась на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Беньямин Бранд. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

Полузащитник хозяев поля Винченцо Грифо забил первый гол в матче на 34-й минуте. На 37-й минуте нападающий гостей Кристиан Кофане сравнял счёт. Хавбек «Фрайбурга» Юито Судзуки вывел свою команду вперёд на 43-й минуте. В конце первого тайма на 45+3-й минуте защитник Алехандро Гримальдо вновь восстановил равенство в счёте.

Во втором тайме на 52-й минуте отличился форвард леверкузенской команды Мартен Терье. На 86-й минуте защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер сделал счёт 3:3.

После этой игры «Фрайбург» с 34 очками занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 44 очками располагается на пятой строчке.