Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Аугсбург, результат матча 7 марта 2026, счет 2:1, 25-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» вырвал победу в матче с «Аугсбургом» благодаря автоголу на 90+2-й минуте
Комментарии

Завершён матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Аугсбург». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Мартин Петерзен. Игра закончилась победой «быков» со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
07 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Фелльхауэр – 39'     1:1 Диоманд – 76'     2:1 Шавес – 90+2'    

Первый гол забил защитник гостей Кевен Шлоттербек, но взятие ворот было отменено. Счёт в матче открыл полузащитник «Аугсбурга» Робин Фелльхауэр на 39-й минуте. Во втором тайме на 76-й минуте нападающий хозяев поля Ян Диоманд сравнял счёт. В конце встречи на 90+2-й минуте Шлоттербек отправил мяч в свои ворота и принёс победу «быкам».

После этой игры «Аугсбург» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 47 очками располагается на четвёртой строчке.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«РБ Лейпциг» выпустил необычную форму. Она светится в темноте
Истории
«РБ Лейпциг» выпустил необычную форму. Она светится в темноте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android