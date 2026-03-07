«РБ Лейпциг» вырвал победу в матче с «Аугсбургом» благодаря автоголу на 90+2-й минуте

Завершён матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Аугсбург». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Мартин Петерзен. Игра закончилась победой «быков» со счётом 2:1.

Первый гол забил защитник гостей Кевен Шлоттербек, но взятие ворот было отменено. Счёт в матче открыл полузащитник «Аугсбурга» Робин Фелльхауэр на 39-й минуте. Во втором тайме на 76-й минуте нападающий хозяев поля Ян Диоманд сравнял счёт. В конце встречи на 90+2-й минуте Шлоттербек отправил мяч в свои ворота и принёс победу «быкам».

После этой игры «Аугсбург» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 47 очками располагается на четвёртой строчке.