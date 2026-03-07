Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Сафонов высказался о поражении «ПСЖ» в матче с «Монако», в котором пропустил три мяча

Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением о поражении парижской команды в матче 25-го тура Лиги 1 от «Монако» со счётом 1:3. Также российский вратарь высказался о грядущей игре с «Челси» в Лиге чемпионов, которая состоится 11 марта.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

«Раз уж я взялся писать свои мысли после матчей, то неправильно это делать только в комфортные моменты. Поэтому вот моё видение вчерашнего поражения.

Неприятно, даже очень. Буквально в прошлом матче создали себе комфортный задел и сразу же воспользовались своим правом на ошибку. Явно не этого мы желали и не об этом думали. Но сейчас наша реальность такова: мы должны побеждать в каждом матче не только с точки зрения ментальности победителя, но и с точки зрения турнирной таблицы. В регулярном чемпионате для нас теперь каждый матч — финал.

А вот в Лиге чемпионов мы только на пути к заветной цели. Так что дальше нас ждут две встречи с «Челси». Начинаем 11-го числа дома. Должно быть суперинтересно», — написал Сафонов в телеграм-канале.

