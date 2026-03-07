Защитник «Ростова» Игнатов: с «Балтикой» играли на победу и заслуживали именно её

Защитник «Ростова» Герман Игнатов полагает, что его команда должна была одержать победу в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1). В этой игре один из голов ростовчан был отменён после просмотра VAR, кроме того, жёлто-синие не реализовали пенальти.

«Главное, что хотя бы вырвали ничью на последних минутах. Играли на победу и заслуживали именно её. Тренерский штаб разбирает каждого соперника, было принято решение, что выйдем в три нападающих. Значит, мы должны подстроиться под него и выполнять его задачи», — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют с ЦСКА.