«Не доиграли, не дотерпели». Полузащитник «Балтики» Максим Петров — о ничьей с «Ростовом»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о пропущенном мяче команды на последних минутах матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

— Обидно пропускать на последних минутах матча, не доиграли, не дотерпели. Неприятно.

— Что сказал бы Талалаев, собрав команду в круг после матча?

— Думаю, сначала бы поблагодарил за игру. Детали он обычно сразу не говорит, потом бы получили. Мы первые минуты не вошли в игру, но постепенно забрали мяч и контролировали его, — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют с ЦСКА.