Футбол

Лусиано Гонду: в «Зените» я не играл из-за решений тренера

Лусиано Гонду: в «Зените» я не играл из-за решений тренера
Комментарии

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался о ситуации с игровой практикой в своей бывшей команде — «Зените».

«Последние полгода были для меня не самыми простыми, но я старался соблюдать спокойствие, продолжал работать на пределе своих возможностей. Самое важное, что вынес из этого периода — я не потерял интерес к футболу. И даже наоборот — стал сильнее.

В «Зените» не играл из-за решений тренера, но я их уважал, это важно подчеркнуть. Всякий раз, когда мне удавалось выйти на 5-10 минут, работал на полную, но не забивал. Видимо, в этом и была проблема.

Но я больше не хочу возвращаться к прошлому, живу здесь и сейчас. Очень счастлив быть в ЦСКА — в месте, где мне очень комфортно», — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.

Московский клуб объявил о переходе нападающего из «Зенита» 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

«Фабио — прямой тренер». Лусиано Гонду — о Челестини
