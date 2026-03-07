«Если бы мы проиграли, был бы кошмар». Тренер «Ростова» Альба — о ничьей с «Балтикой»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал ничью в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1). Кроме того, специалист высказался о нереализованном пенальти жёлто-синих.

— У нас были хорошие моменты, не забили пенальти. Мы никогда на тренировках не разыгрываем ситуацию, что в штрафную соперника приходит наш вратарь. Он отвлёк на себя соперника, значит, Роналдо был более свободен.

— Поняли ли, почему отменили ваш гол в первом тайме?

— Не успел. Если VAR отменил, значит, был офсайд.

У нас не только Миронов тренирует пенальти. Посмотрим, что будет в будущем. Если бы мы проиграли, был бы кошмар. У нас было много моментов, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют с ЦСКА.