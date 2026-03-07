КДК РФС дисквалифицировал тренера вратарей «Факела» на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать тренера вратарей воронежского «Факела» Александра Чихрадзе на два матча. Специалист был наказан за неспортивное поведение в матче 22-го тура Лиги Pari с екатеринбургским «Уралом» (1:0).

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча — дисквалифицировать тренера вратарей ФК «Факел» г. Воронеж Александра Чихрадзе на два матча Первой лиги», — сообщает официальный сайт РФС.

Чихрадзе пропустит игры с нижнекамским «Нефтехимиком» (8 марта) и новороссийским «Черноморцем» (14 марта).